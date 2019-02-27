مظاهرات السودان: البشير يجري تعديلات في قيادة الجيش

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images البشير في القصر الرئاسي في الخرطوم يوم أمس

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير تعديلات في قيادة الجيش السوداني عين بموجبها الفريق عصام الدين مبارك وزير دولة للدفاع.

كما أجرى تعديلا في هيئة الأركان عين بموجبه الفريق كمال عبد المعروف في منصب رئيس هيئة الأركان.

وقام البشير بترفيع عدد من الضباط إلى رتبة الفريق.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد، أحمد خليفة، إن القرارات جاءت في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها القوات المسلحة كل عام.

ويأتي هذا بعد أيّام من إعلان حالة الطوارىء في البلاد وحل الحكومة وتعيين الفريق عوض بن عوف في منصب النائب الأول مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع بالإضافة إلى تعيين قادة عسكريين كحكام للولايات.

وقال متحدث باسم الجيش السوداني "هذه تغييرات عادية روتينية تحدث بين وقت وآخر".

وكان الرئيس السوداني أصدر مجموعة من المراسيم، في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، تمنع التجمعات العامة وتمنح قوات الشرطة صلاحيات جديدة واسعة.

وحصلت قوات الأمن بموجب هذه المراسيم على صلاحيات تفتيش أي مبنى وتقييد حرية حركة الأشخاص وحركة المواصلات العامة واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في خرقهم لحالة الطوارئ ومصادرة الممتلكات والأبنية. © Getty Images يشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي

وقال المدعي العام السوداني إنه ستشكل محاكم طوارئ في عموم السودان للتحقيق في الجرائم التي تقع في الفترة القادمة.

في هذه الأثناء قال ناشطون إن السلطات السودانية رفعت حظرا كان مفروضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولجأ النشطاء طوال تلك الفترة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكات فتراضية خاصة (VPN).

وكانت السلطات السودانية ممثلة في الهيئة العامة للاتصالات قد نفت أن تكون قد حجبت وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي تطالب بتنحي البشير الذي استلم السلطة بانقلاب عسكري عام 1989.

واندلعت شرارة الاحتجاجات في بدايتها جراء ارتفاع أسعار الخبز ولكنها تحولت إلى حملة ضد البشير وحكومته.