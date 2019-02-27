كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول سباق تتابع للنساء فقط قريباً في دبي

ينطلق في دبي يوم 5 مارس القادم أول سباق تتابع من نوعه للسيدات بهدف تمكين وتشجيع اللياقة للسيدات في الإمارات.

ويشكل السباق فرصة للنساء من جميع الجنسيات والأديان والثقافات واللغات للاجتماع معًا للاحتفال بإنجازات المرأة.

وتحتاج المشاركات ببساطة إلى إنشاء مجموعة من خمسة من أصدقائهن أو عائلاتهن أو زملائهن والتنافس في سباق تتابع لمسافة 5 كلم، لتقطع كل مشاركة مسافة كيلومتر واحد في أسرع وقت ممكن.

يمكن للأفراد أيضًا الاشتراك ليتم وضعهن في مجموعات مع زملائهن من الأفراد. يمكن للفرق والأفراد التسجيل على الموقع: http://www.racethedash.com/ladies-dash-dubai/

وتبدأ النشاطات المرافقة من الساعة الرابعة مساءً، مع انطلاق سباق التتابع في الساعة 6.20 مساءً في حديقة زعبيل، بحسب غلف نيوز.

تماشياً مع مهمتها المتمثلة في ترك إرث من جيل صحي وأكثر نشاطاً، ستقام بطولة دبي للاندفاع والتحدي أيضاً للأطفال من عمر 5 إلى 13 سنة في حديقة الخور في 2 مارس.