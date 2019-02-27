الامارات | حملة من "الاتحادية للموارد البشرية" و"مؤسسة الجليلة" لعلاج طفل مصاب بالسرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة من "الاتحادية للموارد البشرية" و"مؤسسة الجليلة" لعلاج طفل مصاب بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة حملة إنسانية ضمن مبادرة "سندهم أمانة" المجتمعية، للتكفل بنفقات علاج طفل في الثالثة من عمره، يعاني من سرطان الدم الحاد، وبحاجة لعلاج كيماوي مكثف ومكلف جداً، لمدة سنتين، ووالده من محدودي الدخل ولا يقوى على تغطية تكاليف علاجه.

وفي هذا الصدد أوضحت نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة حنان محمد بن نصيف أن هذه الحملة تندرج ضمن مبادرة "سندهم أمانة"، إحدى مبادرات "الهيئة" المجتمعية، وتأتي في إطار التفاعل مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 2019 عام التسامح، مشيرةً إلى أن الهيئة ومؤسسة الجليلة أطلقتا خلال العام الماضي سلسلة مبادرات إنسانية ناجحة، للتكفل بنفقات علاج حالات مماثلة لحالة الطفل.

وذكرت أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير، وذلك من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، داعيةً كافة شرائح وفئات المجتمع لدعم الحملة، والتبرع بـ 10 دراهم عبر إرسال كلمة "سند" في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 4202، أو التبرع بـ 50 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206 عبر "اتصالات" و"دو"، أو التبرع بـ 100 درهم على الرقم 4209، وبـ 500 درهم على الرقم 4409.