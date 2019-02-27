الامارات | الإسعاف الوطني يخفض زمن الاستجابة للبلاغات 48%

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الوطني يخفض زمن الاستجابة للبلاغات 48% والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ءنجح الإسعاف الوطني في خفض معدل الاستجابة للبلاغات في المناطق الشمالية بنسبة 48% خلال الخمس سنوات الماضية حيث انخفض معدل زمن الاستجابة من 18 دقيقة في 2014 إلى 8 دقائق في2018.
كما بلغ إجمالي البلاغات التي استقبلها الإسعاف الوطني خلال الخمس سنوات الماضية 290 الف بلاغ وتم الاستجابة لـ200 الف بلاغ.
كما ارتفعت نسبة نجاح عمليات الإنعاش الرئوي من 3% في 2014 إلى 9% في 2018.
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