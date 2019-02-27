الامارات | جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ شخصاً تعرض لوعكة صحية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة شخصاً من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من العمر تعرض لوعكة صحية مفاجأة أثناء تواجده أعلى إحدى الجبال برأس الخيمة . وتفصيلاً أشار رئيس قسم جناح الجو العقيد طيار سعيد راشد اليماحي إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة يفيد بوجود شخص آسيوي تعرض لوعكة صحية ، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم لمكان البلاغ ، و تم الوصول إليه بالفعل في وقت قياسي ، وقام الفريق بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة ، والتأكد من وضعه الصحي . ودعا اليماحي كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة ، وتوخي الحيطة والحذر أثناء تسلق الجبال . طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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