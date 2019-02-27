35 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوريا الجنوبية نمواً بلغ 6% خلال عام 2017، ليرتفع إلى 34.8 مليار درهم (9.5 مليار دولار)، مقابل 32.6 مليار درهم (8.9 مليار دولار) بنهاية 2016، فيما بلغ حجم رصيد الاستثمار الكوري في الإمارات خلال العام 2016 قرابة 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بحسب البيانات الواردة في تقرير التجارة الخارجية غير النفطية الصادر عن وزارة الاقتصاد.

وبلغ إجمالي العلامات التجارية الكورية المسجلة في الإمارات 3327 علامة تجارية و234 وكالة و83 شركة كورية مسجلة بالدولة بنهاية 2017.

وتضمنت قطاعات الاستثمار الكوري داخل الدولة، التجارة، الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. وبحسب التقرير نفسه، بلغ معدل النمو السكاني في كوريا الجنوبية خلال عام 2016، نحو 0.45%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الجاري لكوريا 1.4 تريليون دولار والناتج الثابت 1.3 تريليون دولار، فيما بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي لكوريا الجنوبية 2.8 مليار دولار.

وتضمنت سلع التجارة المباشرة بين البلدين في بند الواردات الكورية إلى الدولة، السيارات المصممة أساساً لنقل الأشخاص، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، ويخوت وزوارق وقوارب تجديف ومفاعلات نووية وعناصر وقود وخراطيش لم تتعرض للإشعاع وآلات وأجهزة للفصل النظائري وأجهزة هاتف وأجهزة الاتصال في الشبكات السلكية واللاسلكية ومراجل توليد البخار.

وفي بند الصادرات الإماراتية إلى كوريا، جاءت سلع الذهب بما في ذلك المطلي بالبلاتين، وفضلات من ألمنيوم ومجموعات الخلايا الابتدائية البطاريات وآلات وأجهزة تكييف هواء.

وفي بند إعادة التصدير، جاءت سلع المحركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر وأجزاء معدة للاستعمال بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة وسيارات، وأنابيب داخلية هوائية من مطاط.

الشركات الوطنية

وشملت قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في كوريا الجنوبية، الإمارات العالمية للألمنيوم، وموانئ دبي العالمية، وبترول الإمارات الوطنية «اينوك»، والأحواض الجافة العالمية، وحكومة دبي، والثريا، وشركة تصاميم، وشركة إن أف تي الإماراتية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وجاء التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في مقدمة أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في كوريا الجنوبية، إضافة إلى صناعة وتسويق الألمنيوم، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والشحن والتخزين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرافعات البرجية والمصاعد، وإدارة عمليات الموانئ البحرية، والبناء والتشييد.