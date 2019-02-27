سيف بن زايد يكرم فرق "الداخلية" المشاركة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الفائزين والمشاركين من فرق وزارة الداخلية بجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة، في حفل أقيم في عجمان، وشمل تكريم سموه الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وفرق العمل كافة والأفراد الذين حصلوا على أوسمة رئيس مجلس الوزراء ضمن الجائزة في الفئات المخصصة للأفراد.

وكرم سموه، بشكل خاص في الحفل الذي أقيم في جامعة عجمان، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، تقديراً لمساهمتهما المتواصلة في تعزيز العمل المؤسسي الشرطي طوال فترة خدمتهما الطويلة المستمرة والحافلة بالإنجازات.

كما شمل التكريم كل من أسهم في حصول الوزارة على جائزة «الجهة الاتحادية الرائدة» للمرة الخامسة على التوالي والتي حصلت عليها الوزارة في هذه الدورة على الأداء العام المتميز للوزارة، ودورها في تحقيق استراتيجية حكومة الإمارات ومستهدفات الأجندة الوطنية، وحرص الوزارة على تعزيز منظومة الابتكار الحكومي، والارتقاء بالخدمات إلى مستويات تفوق التوقعات.

وكان الحفل قد بدأ عند وصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالسلام الوطني، وآيات عطرة من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيديو يلخص مسيرة الريادة والتميز بوزارة الداخلية، ثم بدأت مراسم التكريم، حيث اصطحب سموه معالي الدكتور محمد بن سعيد البادي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ووزير الداخلية السابق، والفريق سيف الشعفار، ومعالي الفريق ضاحي خلفان، أثناء تكريم سموه الفرق التي اصطفت في الصالة الرئيسة، وحرص سموه على المرور عليها جميعاً، وأخذ الصور التذكارية مع كل فريق.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومعالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، والمهندس أحمد محمد الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

كما حضر الحفل، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام الوزارة.

وأكد الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أن تكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، يعد تقديراً بحد ذاته يضاف إلى الإنجاز الذي تحقق في جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، موجهاً بدوره الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الريادي.

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وتقديره للتكريم الخاص من سموه، مؤكداً أن هذا يعد حافزاً وتقديراً ووساماً بحد ذاته يشجعنا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات، والعمل المؤسسي الريادي.

وقال العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، في كلمه له بالحفل: إننا نعتبر هذا التكريم جائزة إضافية، وحافزاً للاستمرار بجهود التحديث والتطوير داخل عمل المؤسسة الشرطية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، والإسهام في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية توجت بـ «9» فئات، ضمن جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة، من بينها فئة «الجهة الاتحادية الرائدة» التي منحت للوزارة بعد أن حققت أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي التي تنطبق عليها، ودورها في تصميم وتطبيق برامج عمل وعمليات وخدمات وسياسات «قدرات»، وبما يتوافق مع أعلى الممارسات العالمية، وتحقيق استراتيجيتها ضمن عمل المنظومة الحكومية الاتحادية.

كما حصلت على جائزة «أفضل جهة في مجال الممكنات» كأفضل جهة في محور الممكنات، بتكامل العمل وطرق التأثير الإيجابي المتبعة، والتطبيق السليم للسياسات الريادية والداعية للتميز ومقارنة الإنجازات وتعزيز القدرات، و«أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية»، وحصلت على جائزة أسعد بيئة عمل، بدورها في تعزيز ممكنات وقدرات العناصر البشرية، وتوفير أفضل الأدوات للتدريب والتطوير المؤسسي، وأفضل تحقيق للأجندة الوطنية، لفريق عمل مؤشر الشعور بالأمان.

وحصلت الوزارة على جائزة «أفضل خدمة حكومية مشتركة» لمبادراتها الريادية وبالتحديد لخدمة «مبروك ما ياك» لدور الوزارة في تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم خدمة مشتركة حققت أفضل نتائج في معايير التقييم والمرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية.

أما على صعيد أوسمة رئيس مجلس الوزراء، فحصل العميد حميد اليماحي من وزارة الداخلية على وسام أفضل موظف في المجال الإشرافي، مع عدد من مديري مراكز سعادة المتعاملين، وحصل العقيد علي بالزود على وسام أفضل مدير مركز إسعاد متعاملين، أما النقيب المهندس ميعاد راشد السعدي، فحصلت على وسام أفضل موظف في المجال الهندسي.