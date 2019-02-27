محمد بن راشد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا

دبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، معالي فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والوفد المرافق.

واستعرض سموه والمسؤول الليبي العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات وليبيا، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد، لما فيه المصلحة الوطنية العليا للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات رئيساً وحكومة وشعباً على استقرار الوضع الأمني والسياسي للشعب الليبي. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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