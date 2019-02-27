ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ينظم فعالية الابتكار في مدينة زايد

الظفرة (وام)

نظم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في مقره بمدينة زايد أمس «فعالية الابتكار» تضمنت باقة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، الحدث الوطني الذي يحتفل به في جميع أنحاء الدولة.

ويهدف شهر الابتكار إلى صقل القدرات الوطنية، ونشر ثقافة الابتكار في الإمارات، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات ابتكارية، وتشجيعهم على إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار نوعية على مستوى الدولة.

وتفقد سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الذي شهد الفعالية إلى جانب عدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية والخاصة في منطقة الظفرة الأجنحة والمنصات الخاصة بالمشاركين من الجهات الحكومية، استمعوا خلالها إلى شرح وافٍ من القائمين عليها لأهم الابتكارات والمنجزات المبتكرة بهدف الحصول على الخدمات بطرق سلسة ومريحة ومبتكرة، ولتواكب في الوقت ذاته رؤية جهود الحكومة لجعل الابتكار أسلوباً ومنهج عمل في دولة الإمارات.

وأكدت ميرة أحمد المزروعي من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في كلمة لها على سعي الديوان لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بنشر ودعم ثقافة الابتكار وبناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية ماهرة عن طريق تنظيم مثل هذه الفعاليات.

كما تم خلال الفعالية تكريم عدد من الجهات المشاركة في الفعالية وهي بلدية منطقة الظفرة، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، ومستشفيات الظفرة، وكليات التقنية العليا، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والمدرسة الثانوية الفنية، ومدارس أدنوك، وروضة الشذى.

وأكد سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في ختام الفعالية أن «شهر الابتكار» يعتبر إحدى المبادرات المتميزة التي تنظم في الدولة بهدف الإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وبجهود موحدة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والأفراد للمساعدة على نشر ثقافة الابتكار في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيداً بما تضمنته فعالية الابتكار التي تم تنظيمها في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة من مبادرات وأفكار وإبداعات مبتكرة ومتنوعة من شأنها خدمة مختلف القطاعات، وتقديم حلول مبتكرة للخدمات في المستقبل.