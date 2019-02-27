حمدان بن زايد: مشاريع أبوظبي تدعم مكانتها البارزة

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس بقصر النخيل، معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الذي اطلع سموه على عرض مقدم من شركة «مدن» حول مشروعين مقترحين في منطقة الظفرة، يهدفان لتحفيز الحركة السياحية والترفيهية في المنطقة.

ويتميز المشروعان بموقعين يسهل الوصول إليهما عبر شبكة الطرق السريعة الحديثة وتنوع الحياة الطبيعية البرية والبحرية في منطقة الظفرة، ويقع المشروع السياحي الأول في واحة ليوا على بعد 240 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وهو عبارة عن منتجع سياحي عالمي على مساحة 8 هكتارات، مكون من منطقتين متجاورتين تعتمدان على جمال الطبيعة في واحة ليوا كعناصر الجذب الرئيسة لهما، إحداهما منطقة صحراوية، والأخرى منطقة زراعية تتميز بالنباتات والواحات والمماشي.

وخصصت المنطقة الأولى للإقامة والقيام بالأنشطة الترفيهية على الكثبان الرملية، فيما تم تخصيص المنطقة الثانية للخيام الفندقية والقيام بالأنشطة الترفيهية العائلية، كالألعاب للأطفال وحمامات السباحة في وسط الطبيعة والنخيل، إلى غير ذلك من عناصر الجذب السياحي.

ويقع المشروع السياحي الثاني في مدينة المرفأ على بعد 136 كيلومتراً من مدينة أبوظبي على مساحة 155 هكتاراً ذات واجهة بحرية كبيرة مطلة على الخليج العربي في منطقة تتميز بصفاء ماء البحر ونقاء الطبيعة المتمثل في جمال الحياة البرية والبحرية للمنطقة، وفرصة مشاهدة قطعان غزلان المها العربية التي تعيش بشكل طبيعي في المنطقة.

ويتكون المشروع السياحي المقترح من ثلاث مناطق، تشمل مخيماً فندقياً يوفر الإقامة ومجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة على مستوى عالمي، كرياضات التجديف والإبحار بالقوارب الصغيرة والغطس والسباحة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، تهدف للمحافظة على المكانة البارزة، والنجاحات الكثيرة التي حققتها الإمارة في مختلف المجالات، خاصة القطاع السياحي الذي شهد طفرة كبيرة من خلال المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.

كما أكد سموه أهمية الجهود التي تقوم بها الفرق الحكومية في إمارة أبوظبي؛ بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية بمجالاتها كافة، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتوفير جميع أسباب الحياة الكريمة لهم في مدن إمارة أبوظبي كافة.

وثمن سموه الدور الذي تقوم به شركة «مدن» في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والسكنية في الإمارة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تطوير وجهات تتيح للمجتمع ممارسة الحياة والأعمال على أكمل وجه في أجواء تلبي مختلف متطلبات واحتياجات الحياة العصرية وفق أرقى المعايير المحلية والعالمية.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات - أبوظبي، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة «مدن».

من جانب آخر، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في قصر النخيل، محمد جمعة النابودة الذي قدم للسلام على سموه.

حضر اللقاء عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.