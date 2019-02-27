عجمان (وام) قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والمعزون -خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان- عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد يعزي أبناء عبدالله الغفلي في وفاة والدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.