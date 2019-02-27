ولي عهد عجمان يقيم مأدبة غداء تكريماً لسيف بن زايد

عجمان (وام) أقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مأدبة غداء على شرف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتكريماً له، وحضر المأدبة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وقيادة ونواب الشرطة في الإمارات، ومديرو الإدارات وكبار الضباط والمسؤولين.

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