أبوظبي (الاتحاد) نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، مساء أمس الأول، محاضرة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة بأبوظبي، تحت عنوان «مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.. العطاء باستدامة»، وقدمها عبدالعزيز الزيدي، رئيس قسم البرامج بالمؤسسة، وأدار الحوار فيها الإعلامي رافد الحارثي، مدير المكتب الإعلامي بالمؤسسة.

شهد المحاضرة، حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام للمؤسسة، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعربية.

وتناول المحاضر عبدالعزيز الزيدي محاور عدة، تحدث خلالها عن مسيرة العطاء التي خاضتها المؤسسة على مدار 27 عاماً منذ نشأتها وحتى اليوم، والاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، وقصة شعار المؤسسة الجديد المستوحى من خط الأب المؤسس، مستعرضاً رسالة المؤسسة، ورؤيتها، والأهداف، والقيم المؤسسية الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في محاضرة لـ"شؤون المجالس".. "زايد الخيرية" تؤكد أهمية "العطاء باستدامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.