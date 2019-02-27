عمار النعيمي يشيد بنتائج "مصفوت للرماية"

عجمان (وام)

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالإنجازات المتميزة لفرق الرماية في نادي مصفوت للرماية والفروسية، وتحقيقه المركز الأول في منافسات «إسقاط الصحون» ضمن «بطولة مهرجان الوحدات المساندة» التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبراً سموه أن الإرادة والمثابرة والإصرار عوامل رئيسة في تحقيق النجاح، والفوز والوصول إلى الهدف.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم، حمد سعيد أضحي الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية، وأعضاء فريق الرماية الذي يضم خميس الكعبي، وعلي الكعبي، وراشد الكعبي، وسيف بن خليف الكعبي، وحمد الكعبي، وناصر الكعبي، مدرب الفريق. حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه بهذا الإنجاز لنادي مصفوت، مطالباً الفرق بمواصلة الاستعداد والتدريب لحصد الألقاب والإنجازات في البطولات المحلية والخارجية.