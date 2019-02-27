عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الإيطالي

روما (وام) التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى إيطاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنمية أوجه التعاون في العديد من المجالات، منها الأمنية والعسكرية، كما تناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا، والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

من جانبه، رحب معالي ماتيو سالفيني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، انطلاقاً من العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

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