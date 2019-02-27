حاكما الفجيرة وأم القيوين وحمدان بن زايد وهزاع بن زايد والشيوخ يقدمون واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود

أبوظبي (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء إلى أبناء وأسرة الفقيد عبدالله المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعدد من المسؤولين.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء إلى حميد وخليفة عبدالله محمد المسعود المحيربي في وفاة والدهما عبدالله المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء عدد من المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان -خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي أمس- عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: إن الراحل المغفور له عبدالله المسعود، قامة سامقة من قامات الوطن ومن رجاله الكبار، كان رمزاً للعطاء والوفاء، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله محمد المسعود.

كما قدم واجب العزاء الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك -خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي- عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.