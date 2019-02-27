الامارات | «صحة دبي»: افتتاح 3 صيدليات ذكية خلال العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: افتتاح 3 صيدليات ذكية خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمدان بن راشد خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض «دوفات». من المصدر

أفاد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض «دوفات»، الدكتور علي السيد، أن قطاع الصيدلة يواجه تحديات عدة، أبرزها مقاومة الأجسام للمضادات الحيوية، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد افتتاح ثلاث صيدليات ذكية جديدة في مراكزها خلال العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، الذي افتتحه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة، ويعد الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالث عالمياً، بمشاركة 659 شركة عالمية من 75 دولة.

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وقال السيد إن الهيئة ستقوم خلال العام الجاري بافتتاح ثلاث صيدليات جديدة في ثلاثة مراكز مزمع افتتاحها في أم سقيم وأبوهيل والقصيص، لافتاً إلى أن هيئة الصحة قامت نهاية العام الماضي بإدخال أحدث الأدوية البيولوجية للسرطان والتصلب اللويحي والأمراض الصدرية، كأول جهة في المنطقة تقوم بإدخال هذه الأصناف المكلفة لمنظومتها الصحية.

وأشار إلى وجود تحديات عدة تواجه القطاع الصيدلاني، من أبرزها نقص الدواء، الذي يعتبر من أكبر التحديات لما له من آثار سلبية مباشرة في صحة المرضى ومحصلاتهم العلاجية، خصوصاً المرضى الذين يعانون أمراضاً حرجة وخطرة، حيث يقع على الصيدلي إيجاد حلول آنية واستراتيجيات طويلة الأمد لتفادي مشكلة نقص الأدوية.

وأضاف: يتمثل التحدي الثاني في مقاومة الأجسام للمضادات الحيوية، لأنها باتت تشكل مشكلة عالمية، خصوصاً في ظل زيادة عدد سلالات البكتيريا المقاومة، وتضاؤل اكتشاف المضادات الحيوية الجديدة.