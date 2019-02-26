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لوحة أمير الكويت تدخل سجل غينيس للأرقام القياسية كأكبر رسمة محفورة بالرمل في العالم

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اعتمد سجل غينيس للأرقام القياسية رسمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كأكبر لوحة محفورة بالرمال في العالم، حيث نالت شهادة رسمية بذلك.

وكانت دولة الإمارات قد أهدت هذه اللوحة التي تحمل عنوان "أمير الإنسانية" إلى الكويت وشعبها احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد.

وتعد اللوحة الفنية أكبر رسمة من نوعها محفورة على الرمال في العالم، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 ألف قدم مربع، ويمكن رؤية العمل الفني الضخم من الفضاء الخارجي، ليصبح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أول إنسان يمكن رؤية صورته من الفضاء.

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وتم تنفيذ الرسمة في منطقة القدرة بدبي، وقد استغرق إنجاز اللوحة الضخمة أكثر من 2400 ساعة عمل، واستُخدم فيها الرمل الطبيعي بالكامل، من نوع الرمل الحجري بدرجات الأحمر.

 

 

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