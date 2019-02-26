مجموعة كاثي باسيفيك تعلن الأرقام الإجمالية لحركة نقل الركاب والبضائع خلال شهر يناير 2019

أعلنت مجموعة ’كاثي باسيفيك‘ اليوم عن الأرقام الإجمالية لحركة النقل لشركتي ’كاثي باسيفيك‘ و’كاثي دراجون‘ خلال شهر يناير 2019، وقد أظهرت هذه الأرقام زيادة في أعداد الركاب مع تراجع في البضائع والبريد المنقول بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2018.

وكانت ’كاثي باسيفيك‘ و’كاثي دراجون‘ قد نقلتا ما مجموعه 3,127,437 راكباً الشهر الماضي بزيادة قدرها 7.4% بالمقارنة مع شهر يناير من عام 2018. وارتفع عامل حمولة الركاب بواقع 1.9 نقطة مئوية ليصل إلى 86.1% بينما ازدادت السعة، والتي تقاس بالمقاعد المتوافرة لكل كيلومتر، بنسبة 7.1%.

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ونقلت شركتا الطيران ما مجموعه 166,735 طناً من الحمولات والبريد خلال الشهر الماضي بتراجع قدره 3.4% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم. وتراجع عامل حمولة البضائع والبريد بواقع 3.8 نقطة مئوية ليبلغ 61.6%. كما ازدادت الطاقة الاستيعابية، والتي تقاس بطُنّ الشحن لكل كيلومتر، بواقع 0.8% في حين ازدادت عوائد البضائع والبريد لطُن الشحن لكل كيلومتر بنسبة 5.2%.

وقد علق رونالد لام مدير قسم الشحن والتجارة لدى ’كاثي باسيفيك‘: "جاء رأس السنة الصينية هذا العام أبكر من العام الماضي مما أدى إلى تغير طفيف في عوائد كل من الركاب والبضائع لشهري يناير وفبراير. وشهدت عوائد الركاب أداءً جيداً مع نمو سنوي إيجابي على صعيدي عامل الحمولة والإيرادات. واستمر الطلب القوي الذي بدأ منذ أواخر 2018 على درجة رجال الأعمال خلال شهر يناير، كما شهدنا تحسناً في الأرقام بالنسبة للدرجة الاقتصادية مدفوعة بحركة السفر قبل رأس السنة الصينية من هونج كونج والبر الرئيسي للصين. بالإضافة لذلك فقد شهد خط الرحلات الجوية الجديد لدينا نحو توكوشيما بداية قوية لغاية هذا الشهر".

وأردف لام قائلاً: "بدأنا نشهد الازدياد في نقل البضائع في الفترة السابقة لرأس السنة الصينية، إلا أن هذه الانطلاقة قبل موسم العطلة لم ترقَ لمستوى العام الماضي. ونتيجة لذلك، سجلت عوائد البضائع لدينا تراجعاً سنوياً بسيطاً في النمو خلال شهر يناير. وبالتالي فقد أجرينا تخفيفاً طفيفاً في السعة على الأمد القصير لتلبية الطلب بشكل أفضل".