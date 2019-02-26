الفطيم هوندا تستضيف فعالية بورن تو رايد السنوية لركوب الدراجات النارية

استضافت شركة ’الفطيم هوندا‘، الموزع الحصري لعلامة ’هوندا‘ من المركبات والدراجات والمحركات البحرية ومنتجات الطاقة في الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً إولى فعاليات ’بورن تو رايد‘ السنوية لركوب الدراجات النارية لعام 2019، وذلك بمشاركة حشد كبير من راكبي دراجات ’هوندا‘ النارية.

وانطلق راكبو الدراجات من معرض ’هوندا‘ في شارع الشيخ زايد بدبي، في جولة تمتد لمسافة 150 كيلومتر. وكانت صالة عرض ’الفطيم هوندا‘ في أم النار بأبوظبي المحطة الأولى لهم، حيث انضم إليهم المشاركون من العاصمة. وبعد جولة قصيرة في صالة العرض، انطلق المشاركون في طريقهم إلى جزيرة الحديريات بأبوظبي، حيث تم استقبالهم بالفطور والمشروبات المنعشة.

وتعليقاً على الفعالية، قال إريك بينافينتي، المدير الإداري لدى الفطيم المشروعات التجارية: "تعتبر ’بورن تو رايد‘ سلسلة من الفعاليات السنوية التي تحتفي بالنجاح الذي حققناه مع عملائنا الأوفياء وعربون امتنانٍ منا لمساهمتهم في المكانة التي استطعنا بلوغها اليوم. وتعمل هذه الفعاليات على تقريب مجتمع راكبي الدراجات النارية، كما تمنحنا الفرصة لتوطيد علاقتنا بعملائنا والعمل معهم عن قرب. ونتطلع إلى الفعالية التالية، خاصةً مع ازدياد عدد المشاركين في كل سنة".