أعلنت ‏‏’تريند مايكرو إنكوربوريتد‘‏‏، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي و المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز ‏‏(‏‎TYO: 4704‎‏)‏‏؛ وفي بورصة اليابان تحت الرمز ‏‏(‏‎TSE:4704‎‏)،‏‏ اليوم عن إطلاقها مجموعة برمجيات أمنية شاملة مصممة لتمكين شركات الاتصالات من توفير أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.‏‏ وترسي هذه البرمجيات طبقة أمنية افتراضية تحيط بأجهزة العملاء، لتوفر بذلك لهم حماية شاملة في الفضاء الإلكتروني ضد كافة التهديدات المعروفة وغير المعروفة. ويتّسم حلّ ‏‎Consumer Connect‎‏ من تريند مايكرو بقابليته العالية للتوسيع، فضلاً عن سهولة إدماجه وبساطة نشره، الأمر الذي يمنح مزودي خدمات الاتصالات ميزة تنافسية إضافية.‏

‏‏وبالتزامن مع تقديم تقنية الجيل الخامس (‏‎5G‎‏) التي ستمهد الطريق نحو حقبة جديدة تتميز بتبني حلول إنترنت الأشياء، تلوح أمام شركات الاتصالات فرصة فريدة من نوعها لإضافة القيمة إلى خدماتها من خلال توفير الحماية لعملائها. و‏‏يتنبأ البحث الذي أجرته ’تريند مايكرو‘‏‏ بإمكانية نشوب حرب قائمة على برمجيات الدودة الخبيثة هذا العام، نظراً لتنافس القراصنة على تهديد الأجهزة المنزلية، بما فيها الموجّهات، حيث تسخرها للعمل لصالحها ضمن الشبكات الروبوتية بشكل مشابه لما حصل خلال حملات برامج ’ميراي‘ الخبيثة، والتي أفضت عن أكبر هجمات الحرمان الموزع للخدمة (‏‎DDoS‎‏) على الإطلاق. ‏

‏‏وفي هذا الصدد، قال أكيهيكو أوميكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أمن إنترنت الأشياء لدى ’تريند مايكرو‘: "من المتوقع أن تبلغ قيمة مبيعات الأجهزة المنزلية الذكية 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022. وفي المقابل، يسعى المجرمون في الفضاء الإلكتروني إلى استغلال الأخطاء التصميمية وإعدادات التكوين غير الآمنة للاستيلاء على المعدات واستخدامها في هجمات ضارة متنوعة، كهجمات الحرمان من الخدمات وسرقة المعلومات وغيرها. وتُتيح مجموعتنا الجديدة من البرمجيات لشركات الاتصالات مساعدة عملائها على تحصين منازلهم الذكية ضد الدخلاء، وهو ما يشكل أخباراً سارّةً للمستهلكين ولشركائنا في قطاع الاتصالات على حد سواء، حيث سيتسنى لمزودي خدمات الاتصالات الاستفادة من حلّ يتمتع بمستوىً عالٍ من المرونة وقابلية التوسيع من شريك موثوق، مما سيساعدهم على تعزيز ميزاتهم التنافسية".‏

‏‏يجمع حلّ ‏‎Consumer Connect‎‏ من ’تريند مايكرو‘ بين حماية الأجهزة الطرفية، والدفاع عن الشبكة ضد الهجمات، وتوفير قدرات أمن البيانات، مستفيداً من برنامج ‏‎Smart Protection Network‎‏ الرائد في القطاع الذي تقدمه ’تريند مايكرو‘، والذي يتخصص بجمع المعلومات حول التهديدات العالمية. وبدوره، يوفر التطبيق سهل الاستخدام الخاص بالهواتف الذكية مزايا الوضوح والتحكم عندما يكون المستخدمون بأمس الحاجة إليها، إذ يُمكّنهم التطبيق من تحديد الأجهزة التي تحظى بالحماية.‏

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‏‏ويتصدى هذا التطبيق لهجمات الفدية الخبيثة، والهجمات المفاجئة من البرمجيات غير المعروفة، وأحصنة طروادة التي تسرق المعلومات، وعمليات تعدين العملات المشفرة، وغيرها من التهديدات الإلكترونية المصممة للمساس بأمن النقاط الطرفية في شبكات إنترنت الأشياء، حيث يغطي كافة الأجهزة المنزلية الذكية إلى جانب الحواسيب والأجهزة الجوّالة.‏

‏‏ وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركاء في قطاع الاتصالات سيستفيدون أيضاً من الدعم الشامل الذي تقدمه ’تريند مايكرو‘، حيث سيتمتعون بمزايا عديدة خلال تعاملهم مع الشركة، والتي تتضمن التكامل البسيط مع البنية الأساسية والعمليات الخاصة بالشريك من خلال الواجهة البرمجية للتطبيق؛ وتوفير حلّ مرن يتواءم مع احتياجات العملاء؛ وتزويد الشركاء بلوحة تحكم أمنية تساعدهم على فهم عملائهم بشكل أفضل؛ وتقديم دعم استثنائي على طول رحلة العميل؛ فضلاً عن مجموعات أدوات تسويقية مدمجة لتعزيز نمو الأعمال ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم.‏

‏‏ هذا وتعتزم ’تريند مايكرو‘ تقديم مجموعتها الجديدة من البرمجيات المتكاملة ضمن فعاليات ‏‏المؤتمر العالمي للجوّال‏‏ (‏‎MWC‎‏) المنعقد في برشلونة بين 25 و28 فبراير من عام 2019. ويتواءم هذا الحل المرن الشامل مع جميع متطلبات العملاء، ويؤمن الحماية لكافة أجهزتهم. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة‏‏ ‏‏موقعنا الإلكتروني‏‏.‏