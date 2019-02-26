ظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، مساء يوم الاثنين، محاضرة في مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة بأبوظبي، تحت عنوان "مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية.. العطاء باستدامة"، والتي قدمها عبد العزيز الزيدي رئيس قسم البرامج بالمؤسسة، وأدار الحوار فيها الإعلامي رافد الحارثي مدير المكتب الإعلامي بالمؤسسة.

شهد المحاضرة سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والسيد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى جانب عدد من المثقفين والكتاب والشعراء والأكاديميين والفنانين وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعربية.

وتناول المحاضر عبد العزيز الزيدي، خلال المحاضرة، عدة محاور تحدث خلالها عن مسيرة العطاء التي خاضتها المؤسسة على مدار 27 عام منذ نشأتها وحتى اليوم، والاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، وقصة شعار المؤسسة الجديد المستوحى من خط الوالد المؤسس، مستعرضاً رسالة المؤسسة، ورؤيتها، والأهداف، والقيم المؤسسية الجديدة، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة.

وقال الزيدي إن شعار المؤسسة يعكس "العطاء باستدامة"، فكرة إنشائها باعتبارها وقفاً خيرياً ومكرمة من الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، والتي يعود ريعها على المشاريع والأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية المستدامة داخل الدولة وخارجها، لتسهم في تحقيق التطور والتغيير الاقتصادي والاجتماعي للارتقاء بحياة الناس.

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وأضاف الزيدي أن الشعار يتضمن تصميماً مبتكراً يحمل اسم الوالد المؤسس ومستوحى من خط يده من رسالة قديمة موجهة إلى أخيه الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان رحمه الله".

وأشار الزيدي إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة والتي تتضمن تطبيقاً إلكترونياً يتوفر عبر نظامي تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" و"أبل ستور"، ويتيح الفرصة لمستخدميه للاطلاع على مشاريع وبرامج المؤسسة، والتعرف على الخدمات التي توفرها وتقديم طلبات التسجيل في عدد من البرامج مثل برنامج زايد للحج وغيره من البرامج.

وتابع الزيدي أن الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالمؤسسة يتميز بسهولة التصفح وشمولية المعلومات، حيث يوفر جميع البيانات التي تعكس جهود المؤسسة على مدار 27 عاماً منذ تأسيسها عام 1992 وحتى اليوم، ويوفر الموقع الإلكتروني الجديد لمستخدميه إمكانية الوصول إلى باقة الخدمات الخيرية والإنسانية المتاحة إلكترونياً مثل تقديم طلبات الحج وطلبات المساعدات الطبية والمساعدات التعليمية، والمشاريع. كما يتيح الموقع الإلكتروني لمتصفحيه الاطلاع على أخبار المؤسسة، وأهم الإحصائيات الخاصة بها، إلى جانب نخبة من إصداراتها، بتصميم فني مبتكر وتفاعلي وفق أفضل الممارسات في هذا الإطار".

وتخلل المحاضرة عرض فيديو خاص بإنجازات المؤسسة، والذي سلط الضوء على أهم المشاريع والبرامج التي نفذتها المؤسسة منذ تأسيسها عام 1992 وحتى اليوم، واستطاعت خلالها تقديم المساعدات لأكبر عدد من المحتاجين حول العالم، وفيديو تعريفي عن شعار المؤسسة سلط الضوء على مراحل تصميم الشعار وفكرته وما يرتبط به من قيم تعبر عن توجهات المؤسسة ورؤيتها.