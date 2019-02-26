استضافت دبي حفل تكريم الفائزين بجوائز الإنجازات الحكومية والنجمة الذهبية للإدارة الحكيمة، بحضور بيار مكرزل، رئيس أكاديمية جوائز التميز، ومشاركة رؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الدولة.
شارك في الحفل، نخبة من الجهات الحكومية العربية من الإمارات ولبنان ومصر والبحرين والأردن وعُمان، والسعودية.
وأكد بيار مكرزل أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالإدارة العامة لإدراكها أن الدور الذي تقوم به في خدمة الوطن، هو الارتقاء به نحو القمم، لافتاً إلى أن التميز نهج اتبعته الإمارات ويعد بالغ الأهمية في تحفيز القطاعات كافة على التنافس، ومواجهة التحديات للوصول إلى القمم ليكونوا دوماً في المقدمة وفي المركز الأول بالمجالات كافة.
وتضمن الحفل منح الجوائز للنخبة الفائزة، وشملت ورشة حكومة دبي، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللبنانية، ووزارة التعليم العالي بسلطنة عُمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عُمان، والعين للتوزيع المملوكة من حكومة أبوظبي، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والمديرية العامة للسجون بالسعودية، ومعهد الإدارة العامة بالسعودية، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تفوز بأربع من جوائز "الإنجازات الحكومية" عربياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.