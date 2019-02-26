"الأرصاد" يحذر من اضطراب الموج في الخليج العربي

يناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاستمرار اضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة. وقال المركز في بيان له إن سرعة الرياح تصل إلى 46 كم/ساعة وتؤدي إلى ارتفاع الموج من 5 إلى 7 وقد يصل إلى 8 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 4 صباح غد الأربعاء.



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