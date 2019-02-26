سيف بن زايد يكرم فرق وزارة الداخلية المشاركة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفائزين والمشاركين من فرق وزارة الداخلية بجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة في حفل أقيم لهذه الغاية في عجمان.

وشمل تكريم سموه الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وفرق العمل كافة والأفراد الذين حصلوا على أوسمة رئيس مجلس الوزراء ضمن الجائزة في الفئات المخصصة للأفراد.

وكرم سموه بشكل خاص في الحفل الذي اقيم في جامعة عجمان الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي تقديرا لمساهمتهما المتواصلة في تعزيز العمل المؤسسي الشرطي طوال فترة خدمتهما الطويلة المستمرة والحافلة بالإنجازات.

كما شمل التكريم كل من أسهم في حصول الوزارة على جائزة "الجهة الاتحادية الرائدة" للمرة الخامسة على التوالي والتي حصلت علها الوزارة في هذه الدورة على الأداء العام المتميز للوزارة ودورها في تحقيق استراتيجية حكومة الإمارات ومستهدفات الأجندة الوطنية وحرص الوزارة على تعزيز منظومة الابتكار الحكومي والارتقاء بالخدمات إلى مستويات تفوق التوقعات.

وكان الحفل بدأ عند وصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالسلام الوطني وآيات عطرة من القرآن الكريم تلا ذلك عرض فيديو يلخص مسيرة الريادة والتميز بوزارة الداخلية ثم بدأت مراسم التكريم حيث اصطحب سموه معالي محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية السابق والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي اثناء تكريم سموه للفرق التي اصطفت في الصالة الرئيسية وحرص سموه على المرور عليها جميعا وأخذ الصور التذكارية مع كل فريق.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس ادارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وسعادة المهندس أحمد محمد الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسعادة عبدالله ناصر لوتاة مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

كما حضر الحفل معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة واللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية واللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي وقادة الشرطة العامون بالدولة والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المدراء العامون ومديري الادارات بالوزارة إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين بالدولة ومن جامعة عجمان.

وأكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن تكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم يعد تقديرا بحد ذاته يضاف إلى الانجاز الذي تحقق في جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز موجها بدوره الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الانجاز الريادي.

وقال "نسعى دوما في وزارة الداخلية على تعزيز القيم المؤسسية والارتقاء بالأداء من خلال مبادرات ريادية ترتكز على الابتكار والابداع وتشجيع التميز إلى جانب تأهيل العنصر البشري وتزويده بأحدث العلوم والادوات الكفيلة بإنجاح مهامه وتحقيق اهداف الوزارة"، موضحاً أن الوزارة تنشر ثقافة الريادة والتميز بصورة متواصلة وتحرص على إطلاع المنتسبين على التطورات والمستجدات المتلاحقة في مجالات التميز والريادة وتركز على مفاهيم استشراف المستقبل والعلوم الحديثه والتقنيات الصاعدة.

وأعرب الشعفار عن تقديره للتكريم الذي حضي به من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معتبرا إياه تشريفا وحافزا ومحط تقدير، مشيراً إلى أن دعم سموه وتوجيهاته وراء الانجازات التي تحققت في مجالات العمل الشرطي وعلى صعيد مسيرة التطوير والتحديث.

Advertisements

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عن شكره وتقديره للتكريم الخاص من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مؤكدا أن هذا يعد حافزاً وتقديراً ووساماً بحد ذاته يشجعنا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات والعمل المؤسسي الريادي.

وقال العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية في كلمه له بالحفل "أننا نعتبر هذا التكريم جائزة اضافية وحافزا للاستمرار بجهود التحديث والتطوير داخل عمل المؤسسة الشرطية وصولا إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات والاسهام في تحقيق مؤشرات الاجندة الوطنية".

وأكد العمل منذ اليوم الاول لإعلان النتائج لتعزيز هذه النجاحات وترسيخ صورة العمل الشرطي الإماراتي الحضاري الذي يشهد له العالم اجمع.

وقال "نبذل قصارى جهدنا لنحافظ على الصدارة والتميز مدفوعين في ذلك من رؤية القيادة الحكيمة للدولة وتشجيعها المستمر للإبداع والتميز والريادة".

يشار إلى أن وزارة الداخلية توجت بـ"9" فئات ضمن جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة من بينها فئة "الجهة الاتحادية الرائدة" التي منحت للوزارة بعد أن حققت أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي التي تنطبق عليها ودورها في تصميم وتطبيق برامج عمل وعمليات وخدمات وسياسات "قدرات" وبما يتوافق مع أعلى الممارسات العالمية وتحقيق استراتيجيتها ضمن عمل المنظومة الحكومية الاتحادية.

كما حصلت على جائزة "أفضل جهة في مجال الممكنات" كأفضل جهة افي محور الممكنات بتكامل العمل وطرق التأثير الإيجابي المتبعة والتطبيق السليم للسياسات الريادية والداعية للتميز ومقارنة الإنجازات وتعزيز القدرات و"أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية" بعد أن حققت أفضل نتيجة في المعيار الرئيسي "الحكومة الذكية" ضمن محور تحقيق الرؤية بتعزيزها لسياسات واستراتيجيات المستقبل وتبنيها خدمات ذكية شاملة تحقيقا لاستراتيجية حكومة الإمارات.

وحصلت الداخلية على جائزة أسعد بيئة عمل بدورها في تعزيز ممكنات وقدرات العناصر البشرية وتوفير أفضل الأدوات للتدريب والتطوير المؤسسي وأفضل تحقيق للأجندة الوطنية لفريق عمل مؤشر الشعور بالأمان، بعد أن حققت أفضل نتيجة في المعيار الفرعي "التخطيط ومتابعة تنفيذ الأجندة الوطنية" ضمن المعيار الرئيسي "الأجندة الوطنية" وتحقيقها لنتائج عززت دور الإمارات التنافسي على سلم المؤشرات العالمية.

وحصلت الوزارة على جائزة "أفضل خدمة حكومية مشتركة" لمبادراتها الريادية وبالتحديد لخدمة "مبروك ما ياك" لدور الوزارة في تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم خدمة مشتركة حققت أفضل نتائج في معايير التقييم والمرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية وتحسن رحلة المتعامل والتي أدت إلى تحول متميز وتحسين مستدام في توفير خدمة مشتركة ذات جودة عالية تفوق توقعات المتعاملين من خلال تحسين نوعية رحلة المتعامل وتعزيز كفاءة العمل الحكومي عبر تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية.

وتعتبر خدمة "مبروك ما ياك" إحدى ثمار مشاريع مصنع سعادة المتعاملين التي أطلقها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ولاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المتعاملين وقد تم تطوير هذه الباقة من خلال فريق عمل المسرعات الحكومية بالتعاون مع الشركاء الرئيسين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في اصدار وثائق المولود الجديد وهي وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي وهيئة الإمارات للهوية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المالية ومركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات ومؤسسة دبي الذكية وبريد الإمارات.

أما على صعيد أوسمة رئيس مجلس الوزراء فحصل العميد حميد اليماحي من وزارة الداخلية على وسام أفضل موظف في المجال الاشرافي ضمن الفئة المخصصة لجميع موظفي الجهات الاتحادية العاملين في الوظائف الاشرافية على اختلاف مستوياتهم الإدارية مع عدا مدراء مراكز سعادة المتعاملين وحصل العقيد علي بالزود على وسام أفضل مدير مركز اسعاد متعاملين بعد التنافس مع جميع مدراء مراكز خدمة المتعاملين في الحكومة الاتحادية والذين تخضع مراكزهم لمعايير تصنيف مراكز تقديم الخدمة حسب برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.. أما النقيب المهندس ميعاد راشد السعدي فحصلت على وسام أفضل موظف في المجال الهندسي بعد التنافس مع جميع موظفي الجهات الإتحادية العاملين في الوظائف الهندسية على اختلاف أنواعها.