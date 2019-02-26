"صحية الوطني" تواصل مناقشة مشروع "قانون الإنجاب"

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يتكون من 35 مادة، كما اطلعت على تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة، والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: خلفان عبدالله بن يوخه مقرر اللجنة، وخالد علي بن زايد، وفيصل حارب الذباحي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان.

وقال خلفان عبدالله بن يوخه مقرر اللجنة: واصلت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث تم الانتهاء من مناقشة 15 مادة، كما قررت دعوة لجنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لحضور مناقشات مشروع القانون، وذلك لتفسير بعض المصطلحات الطبية والفنية الواردة في مواده.

وأضاف: إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، لافتاً إلى أنه نظراً لمرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون، بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي.