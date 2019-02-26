حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة واجب العزاء إلى أبناء وأسرة الفقيد عبدالله المسعود المحيربي، رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته اليوم مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.