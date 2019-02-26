محمد جواد ظريف: مهندس مفاوضات البرنامج النووي الإيراني

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء كلمته في مؤتمر ميونيخ الـ 55 للأمن. ألمانيا، في 17 فبراير/شباط 2019

تفاجأ كثيرون داخل إيران وخارجها باستقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد أن كتب في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، انستغرام: "أعتذر لكم عن أي تقصير وقصور بدر مني خلال مدة خدمتي، وأشكر الشعب الإيراني والمسؤولين".

وقال ظريف لاحقاً: "لم يعد هناك أدنى احترام لوجودي في منصب وزير الخارجية"، بسبب نشر الصحافة المحلية لصور مقابلة المرشد الاعلى للثورة في إيران آية الله علي خامنئي و الرئيس السوري بشار الأسد في طهران دون حضوره.

من هو محمد جواد ظريف؟

ينحدر محمد جواد ظريف (مواليد طهران، 1960) من أسرة متديّنة وثرية، لها باع طويل في التجارة. أرسلته عائلته في سن المراهقة إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة لأنه كان على وشك أن يُعتقل من قبل السلطات شاه ايران السابق لانتمائه إلى الجمعية الإسلامية الطلابية.

حصل ظريف على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة "دنفر" ثم درس العلاقات الدولية، وهو ملمُ بالثقافة الأمريكية وخبير مفاوضات "ممتاز" مع ما يصفه بـ "الشيطان الأكبر".

تعرّف على أسرة الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني وشخصيات إيرانية مهمة أخرى خلال وجوده في الولايات المتحدة. ويعد ظريف ابن النظام والدافع عن سياساته منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقاد العديد من المفاوضات مع أوروبا والولايات المتحدة ممثلاُ عن إيران.

استجواب ظريف في البرلمان الإيراني: رأس جبل جليد غاطس

وزير الخارجية الإيراني يرد على ترامب: كن حذرا © Getty Images وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وفيديريكا موغيريني،الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي في اجتماع وزاري حول البرنامج النووي الإيراني في فييا 6 يوليو/تموز 2018

"وجه ضحوك"

ولظريف الكثير من المتابعين على صفحتيه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر. وهو الوزير الوحيد الذي يتعامل مع هذه الصفحات في إيران التي تخضع فيها هذه المواقع للمراقبة المستمرة.

يُعرف بالوجه المبتسم والوزير الأنيق، ولاقى كتاب سيرة حياته رواجاً كبيراً في البلاد لشعبيته بين المثقفين وجيل الشباب.

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تولى ظريف منصب وزير الخارجية في أغسطس/آب عام 2013، بعد أن خدم في موقع المبعوث الإيراني في الأمم المتحدة للفترة بين 2002 و 2007.

ولعب دوراً رئيسياً في المفاوضات التي توجت عام 2015 باتفاق حول الملف النووي لبلاده مع القوى الكبرى والذي أصبح موضع شكوك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. © Getty Images وزير الخارجية الألماني السابق فرانك فالتر شتاينماير أثناء لقائه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في 15 يناير/كانون الثاني 2015 في برلين، ألمانيا

"استقالة"

لا تعرف أسباب استقالة ظريف بعد لكنه قد الاعتذار والشكر لكل من الشعب والحكومة عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وليس من المعروف أيضا إن كان الرئيس حسن روحاني سيقبل الاستقالة خاصة بعدما كتب أحد مساعديه على إنستغرام نافياً تقارير تحدثت عن قبول روحاني استقالة ظريف.

كان ظريف يتعرض لضغوط كبيرة من معسكر المتشددين في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي يحد من قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم.

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