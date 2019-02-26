سيف بن زايد يعزي أبناء عبدالله بن غليطه الغفلي في وفاة والدتهم

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطه الغفلي، وسعادة حمد عبدالله بن غليطه الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق عبدالله بن غليطه الغفلي، مدير مكتب حاكم عجمان ومحمد وراشد عبدالله بن غليطه الغفلي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وكبار المسؤولين.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والمعزين، خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.