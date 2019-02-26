عبدالله بن زايد يحضر أفراح الخاجة

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه صديق فتح علي بن عبدالله الخاجة ومحمود فتح علي بن عبدالله الخاجة، في قاعة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي بمناسبة زفاف غيث محمد صديق الخاجة على كريمة محمد فتح علي بن عبدالله الخاجة.

كما حضر الاحتفال الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان وعدد كبير من المسؤولين وأبناء القبائل والأهل والأصدقاء.