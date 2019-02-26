"بلدية أبوظبي" تطبق معايير الاستدامة لإنارة الأنفاق والجسور

أعدت بلدية مدينة أبوظبي استراتيجية الإنارة المستدامة لضمان تحسين جودة الإنارة وخفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاستدامة الطويلة الأمد.

وتتضمن الاستراتيجية رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة والمساهمة في تحقق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، وتطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديث LED، وتساهم الاستراتيجية في تخفيض استهلاك الكهرباء وتحسين تصاميم شبكة الإنارة وتحسين اللون وجودة الإضاءة.

وفي سياق متصل نفذت البلدية من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال يناير الماضي، وضمن أعمال تطوير البنية التحتية صيانة/1621/ عمود إنارة في الطرق الرئيسية في مناطق الفلاح الجديدة والقديمة، وبني ياس، كما تم صيانة إنارة الطرق الداخلية والأحياء السكنية في الشوامخ.

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