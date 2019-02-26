الامارات | محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 فبراير 2019

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية .

وقال سموه في حسابه على تويتر :" استكملنا اليوم جولتنا الميدانية على مشاريع الحكومة الاتحادية ... واعتمدنا 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية ... جولاتنا مستمرة ... ومشاريعنا لن تتوقف .. ودولتنا ستبقى منطلقة اقتصاديا وتنمويا ومجتمعيا".