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الامارات | محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 فبراير 2019

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،  اليوم 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية .

وقال سموه في حسابه على تويتر :" استكملنا اليوم جولتنا الميدانية على مشاريع الحكومة الاتحادية ... واعتمدنا 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية ... جولاتنا مستمرة ... ومشاريعنا لن تتوقف .. ودولتنا  ستبقى منطلقة اقتصاديا وتنمويا ومجتمعيا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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