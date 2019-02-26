صور.. محمد بن زايد يزور "سامسونج" ويطلع على أحدث مشاريعها

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الصديقة مركز سامسونج لأبحاث أشباه الموصلات، وأطلع سموه على أحدث ابتكاراتها ومشاريعها. وقال سموه في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" اليوم الثلاثاء :"أطلعت خلال زيارتي لمركز سامسونج لأبحاث أشباه الموصلات على أحدث ابتكاراتها ومشاريعها، مهتمون في دولة الإمارات بتوسيع قاعدة التعاون مع الشركات الكورية والاستفادة من خبراتها وتجاربها المتقدمة في الابتكار واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

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