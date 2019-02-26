سفارة الدولة في الأردن تشرف على "حملة الشتاء" للاجئين السوريين

أشرفت سفارة الدولة في عمان على تنفيذ "حملة الشتاء" المقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك في إطار "عام التسامح".

وقام المستشار بسفارة الدولة بعمان فيصل أحمد آل مالك اليوم، بتوزيع بطانيات وملابس ولوازم شتوية على مستحقيها من اللاجئين السوريين ضمن الحملة التي تنفذها المؤسسة بالأردن وذلك بمقر الجمعية الأردنية لرعاية وتأهيل الأيتام والفقراء شرقي العاصمة عمان.

وأكد آل مالك حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدة الأشقاء السوريين وتقديم كل ما أمكن للتخفيف من أعبائهم المعيشية حتى يعودوا سالمين غانمين إلى بلدهم الشقيق سوريا.

ولفت إلى جهود الإمارات في مساندة الأردن للتخفيف من أعباء الاستضافة، مشيراً إلى المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين بمنطقة مريجيب الفهود شرق مدينة الزرقاء وكذلك المستشفى الميداني الإماراتي بمحافظة المفرق شمال المملكة فضلا عن المبادرات والبرامج والحملات المتواصلة التي تنفذها الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإماراتية بكافة محافظات المملكة ومن بينها المبادرات والبرامج الخيرية التي نفذتها مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية التي تتمثل حالياً بحملة الشتاء على اللاجئين السوريين.

كما تحدث المستشار فيصل آل مالك عن المكون الإنساني والأخلاقي الأساسي في سياسة الإمارات تجاه الأشقاء والبشرية جمعاء لا سيما أن الإمارات أعلنت العام الجاري 2019 "عام التسامح" بهدف نشر المحبة والخير والتعاون وقبول الآخر.