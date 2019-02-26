موظفو حكومة عجمان ينضمون لـ "امتيازات"

دبي (الاتحاد) أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انضمام موظفي حكومة عجمان إلى قائمة المستفيدين من برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات».

جاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة - مؤخراً - مع الموارد البشرية المركزية في عجمان، ومثل «الهيئة» مديرها العام الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، فيما مثل الموارد البشرية المركزية مديرها العام راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي.

وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن حكومة عجمان هي الحكومة المحلية الأولى التي تنضم لبرنامج «امتيازات»، ما يشكل إضافة حقيقية ونقلة نوعية في مسيرة البرنامج التي انطلقت عام 2011، مشيراً إلى أن برنامج «امتيازات» يعد الأكبر من نوعه على مستوى الدولة، حيث تنسق بموجبه «الهيئة» مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص التجارية والخدمية، وتوقع شراكات معها لمنح خصومات خاصة وأسعار تفضيلية لموظفي الحكومة وعائلاتهم.

وشدد على أن «الهيئة» تسعى من خلال «امتيازات» إلى تهيئة بيئة عمل إيجابية ومحفزة لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير سبل السعادة والرفاه الوظيفي بما يعزز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها وكفاءة مؤسساتها الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء.

وقال: إن «الهيئة» وقعت مذكرات تفاهم مع أكثر من 400 مؤسسة وشركة خاصة ضمن برنامج «امتيازات» تقدم خصومات حصرية واستثنائية لموظفي الحكومة على أسعار خدماتها وسلعها، وأنها تضع نصب عينيها تنويع قطاعات أعمال هذه الشركات وجودة خدماتها، داعياً مؤسسات القطاع الخاص الراغبة بالانضمام لـ «امتيازات» للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لـ «الهيئة» www.fahr.gov.ae.

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