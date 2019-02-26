كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ديليفرو تطلق موقعها الثالث في دبي

افتتحت Deliveroo ثالث مواقعها في دبي على شارع حصة، وسيحتوي الموقع الكبير على 12 وحدة مطبخ تمثل 19 علامة تجارية للمطاعم، والتي تؤمن توصيل هذه العلامات التجارية إلى مناطق جديدة في دبي دون الحاجة إلى واجهة متجر فعلية.

ومن بين المناطق التي سيتم تغطيتها بالموقع الذي تبلغ مساحته 6130 قدم مربع :القوز، المرابع العربية، البرشاء ساوث، جي في سي، ستوديو سيتي، المدينة الرياضية، مدينة الإنتاج الإعلامي، موتور سيتي، ومدينة جميرا، بحسب موقع caterermiddleeast.

وسوف تعمل المنشأة الجديدة من الساعة 9 صباحاً حتى 11:30 ليلاً طيلة أيام الأسبوع، وسوف تستضيف العلامات التجارية بما في ذلك شركة Clinton St. Baking Company، و Br8 – The Bright Kitchen، و Pizza Express.

وعلق أنيس حرب، المدير العام لدى Deliveroo GCC قائلاً: “نحن سعداء بإطلاق موقعنا الثالث من مطابخ التوصيل فقط في دبي، مما سيجلب المزيد من الخيارات لعملاء Deliveroo في المنطقة”.

وأضاف “تشتمل المطابخ في أحدث إصدار من Editions على مزيج من ماركات مطاعم الشوارع الشهيرة وبعض المفاهيم الجديدة المثيرة. نحن نبحث دائمًا عن طرق لتحسين تجربة توصيل الطعام للعملاء والمطاعم على حد سواء ، لذلك يُعدّ هذا الإطلاق الجديد علامة بارزة بالنسبة لنا. ”