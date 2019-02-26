كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على مطعم تافيرنا اليوناني الجديد في دبي

افتتح مطعم تافيرنا الجديد أبوابه في سوق مدينة جميرا بدبي، ليقدم مجموعة من أشهى الأطباق اليونانية في المدينة.

واستبدل المطعم مفهوم Left Bank المحلي (الذي يقع بجوار Trader Vic’s) في مدينة جميرا، وهو موطن لمطعم داخلي دافئ، يكتمل منضدة أسماك طازجة، بالإضافة إلى تراس في الهواء الطلق مكون من 40 مقعدًا يطل على الطرق المائية في سوق مدينة.

ويشبه التنقل داخل المطعم الدخول إلى مطعم مريح في بلدة يونانية جذابة مع جدران حجرية وعوارض خشبية وإضاءة خافتة.

وتشعرك طاولة السمك الطازج والمطبخ ذو المخطط المفتوح وكأنك تتناول الطعام داخل مطعم جذاب تديره عائلة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بحسب موقع واتس أون.

وفي القائمة، يمكن للضيوف أن يتوقعوا الأطباق اليونانية الأصيلة المصممة للمشاركة، مع التركيز الشديد على المأكولات البحرية. وتنقسم القائمة إلى أطباق باردة وسلطات ومقبلات، تليها المأكولات البحرية وخيارات مشوية وكلاسيكيات Taverna.

ويمكن للضيوف أن يتوقعوا بعض الأطباق الأصيلة مثل الأخطبوط المشوي، وأسياخ سوفلاكي و moussaka، بالإضافة إلى بعض الخيارات الأخرى مثل carpaccio bass و calamari.

تافيرنا، ووترفرونت، سوق مدينة جميرا ، من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 ليلاً، من الخميس إلى السبت من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 1 صباحًا. هاتف: 045895665 . tavernagreek.ae