كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على مرسى اليخوت الفاخرة الجديد في دبي مارينا

كشفت موانىء دبي عن مرسى جديد يتألف من 1100 رصيف مع منشأة لليخوت الفاخرة، وناد حصري لليخوت ومنصات للطائرات المروحية.

وسيقام العرض الرسمي للتطوير الواقع بالقرب من نخلة جميرا في معرض دبي الدولي للقوارب (DIBS)، الذي يبدأ في 26 فبراير وينتهي في 2 مارس.

وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يكون ما لا يقل عن 780 رصيف جاهزة للتسليم.

ويضم مشروع “ميناء دبي” الأوسع مساكن فاخرة وفنادق ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهي وحتى منارة. ويهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمحور بحري، بحسب أريبيان بيزنس.

أما بالنسبة للمرسى، فهو يضم ثلاثة خلجان بما في ذلك مرسى الميناء على الجانب الغربي، والذي سيضم معظم المطاعم والمقاهي في المنطقة، في حين أن مرسى الخليج على الجانب الشرقي سوف يتباهى باحتوائه على منشأة اليخوت الفاخرة المخصصة التي تضم 180 رصيف ومهبط للطائرات مع منصتين للهبوط. في حين يقع مرسى عرض النخيل الأصغر على الجانب الشمالي.