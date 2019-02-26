"اتصالات" تعقد شراكة استراتيجية مع "هواوي" لتعزيز قدراتها الشبكية

أعلنت "اتصالات" اليوم، وشركة هواوي، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لأنظمة الهواتف المتنقلة، عن عقد شراكة استراتيجية لنشر حلول شبكة الجيل الخامس المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري 2019.

وينسجم هذا الاتفاق الجديد مع جهود "اتصالات" المستمرة للارتقاء بالمنظومة الرقمية الشاملة، وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء عبر شبكة الجيل الخامس، حيث ستوفر "اتصالات" لعملائها فرصة التمتع بحلول وتطبيقات استثنائية، إضافةً إلى عدد كبير من الأنظمة عالية الكفاءة لمختلف القطاعات بما في ذلك، قطاع النقل، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تشمل الخدمات فائقة السرعة والتطبيقات الرقمية المبتكرة.

وكجزء من الاتفاقية، ستعمل "اتصالات" على توظيف أحدث حلول شبكات الجيل الخامس من هواوي، بما في ذلك شبكات النفاذ اللاسلكية، وخدمات الشبكة الأساسية، وشبكة التراسل، لضمان التكيف السلس مع تقنية الجيل الخامس.

وبهذه المناسبة، قال سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس- شبكات الهاتف المحمول في "اتصالات": "يتمتع الجيل الخامس بقدرات وكفاءات عالية، وبالشكل الذي ينعكس على مستوى الخدمات والأداء والتمكين الرقمي، مما يؤثر بشكل إيجابي على منظومات العمل المختلفة، لافتاً إلى أن "اتصالات" ومن خلال استراتيجيتها الطموحة لـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" تلتزم بمواكبة جميع التطورات التقنية التي يشهدها العالم، بما يضمن الارتقاء بتجربة العملاء الرقمية لتلبية متطلباتهم وتطلعاتهم الحالية والمستقبلية".

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وأضاف الزرعوني "ستحدث شبكة الجيل الخامس نقلة نوعية غير مسبوقة على صعيد عدد كبير من التطبيقات والحلول، على سبيل المثال لا الحصر، رفع قدرات الذكاء الاصطناعي، والاستمتاع بمشاهدة فيديو عالي الوضوح دون انقطاع بتقنية (4K) علاوةً على تجارب استثنائية لألعاب الفيديو بتقينه الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والارتقاء بأنظمة التنقّل الذاتي، وذلك بفضل السرعات الفائقة ووقت استجابة المنخفض التي توفرها شبكة الجيل الخامس، والتي ستسهم بدور محوري في رفع قدرات المنصات الرقمية السحابية، ودفع وتيرة تقديم خدمات جديدة وتجارب رقمية معززة للمستخدمين".

من جهته، قال بينج شيونغجي، رئيس حساب "اتصالات" في شركة هواوي: "تتعاون" اتصالات "و" هواوي لإطلاق تقنيات وخدمات جديدة ومبتكرة مدعومةً بعلاقتهما طويلة الأمد، إذ تلتزم هواوي بدعم رؤية "اتصالات" في تمكين التحول الرقمي، فضلاً عن جهودها المتواصلة في نشر خدمات شبكة الجيل الخامس.

يذكر أن "اتصالات" قد نجحت في أوائل العام 2018 بإطلاق أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس على نظام (c-band) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون بذلك المشغل الأول لخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق هذا الإنجاز التكنولوجي الكبير، الأمر الذي يعكس فاعلية الجهود التي قامت بها الشركة في إطار سعي اتصالات الحثيث والمستمر في تمكين هذه التقنية المتقدمة.