الامارات | رسالتان من محمد بن زايد للبابا فرنسيس وشيخ الأزهر

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالتان من محمد بن زايد للبابا فرنسيس وشيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسالتين خطيتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتضمنت رسالة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية توجيه الشكر إلى قداسته بمناسبة زيارته التاريخية لدولة الإمارات، ومشاركته في لقاء الأخوة الإنسانية الذي جمعه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتوقيعهما على وثيقة الأخوة الإنسانية.

كما تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالفاتيكان وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

وسلّم الرسالة إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اللقاء الذي عقد بينهما في الفاتيكان.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء للبابا فرنسيس تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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من جانبه، حمل البابا فرنسيس سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

إلى ذلك، تلقّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت توجيه الشكر إلى فضيلته بمناسبة زيارته إلى دولة الإمارات، ومشاركته في لقاء الأخوة الإنسانية الذي جمعه بقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتوقيعهما على وثيقة الأخوة الإنسانية.

وسلّم الرسالة إلى فضيلته الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، خلال اللقاء الذي عقد أمس، في مشيخة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال اللقاء، لفضيلته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه، حمل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الشيخ نهيان بن مبارك، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.