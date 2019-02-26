الامارات | محاكمة شخص اقتحم فيلا في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة شخص اقتحم فيلا في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتدى شاب عربي مخمور على حرمة منزل في منطقة الشرقان، وشرع في سرقة مركبة متوقفة داخل الفيلا، حيث تم ضبطه من قبل القاطنين في المنزل، وإبلاغ الشرطة.

وواجهت محكمة جنح الشارقة المتهم (22 سنة) بالتهم الموجهة إليه، فاعترف بما أسند إليه من تهم، وقال إنه لم يكن يريد السرقة، لكنه كان فاقداً الوعي بسبب احتسائه مشروبات كحولية، ولم يعِ تصرفاته، ولا يتذكر ما حدث يوم الواقعة، إلا بعد أن استرد وعيه في اليوم التالي.

وحجزت المحكمة القضية للحكم، بتاريخ 17 من مارس المقبل.