مدرسة جزيرة أبوموسى تشارك في "شهر الابتكار"

الشارقة (الاتحاد) تشارك مدرسة جزيرة أبوموسى المحتلة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بتنظيم عدد من الورش والمسابقات لطلبة المدرسة من مختلف المراحل السنية، تدعم بها توجهات الدولة وتساهم في طرح أفكار تخدم مختلف أوجه الحياة. وسعت إدارة المدرسة، مع بداية شهر الابتكار وفق رؤى وتوجهات قيادة الدولة، على دعم شهر الإمارات للابتكار، من خلال تنفيذ عدد من البرامج التربوية التي تتلاقى والاستراتيجية الوطنية للابتكار وضمان مشاركة الطلبة بأفكارهم وأعمالهم ودخولهم لعدد من الورش المختلفة التي تبرز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار، إضافة لتحفيز الطلبة والمعلمين على تبني ممارسات الابتكار لاسيما ضمن أوجه التعليم والتعلم.

وقدم الطلبة، تحت إشراف المعلمين وإدارة المدرسة، عددا من المشاريع والأفكار التي عبرت عن حرصهم على طرح أفكار تفيد الحياة المدرسية وتشكل إضافة نوعية لإبداعاتهم ومساهماتهم في شهر الابتكار.

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