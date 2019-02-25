600 شاغر وظيفي للمواطنين في اليوم المفتوح بالمرفأ

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت أمس فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف في مدينة المرفأ، والذي استقطب أكثر من 38 مؤسسة وشركة من القطاع الخاص، ساهمت في توفير أكثر من 600 فرصة عمل للمواطنين في مختلف التخصصات. وافتتح الفعاليات أمس معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأكد الهاملي، ضرورة أن تكون الوظائف المعروضة ذات مميزات جاذبة ومتميزة، وتحقق متطلبات وطموحات الباحثين عن العمل، كما طالب المواطنين بضرورة تطوير الذات، والارتقاء بمستوى المهارات الشخصية، وأن تكون الوظيفة التي يحصل عليها المواطن محطة أولى تتبعها محطات أخرى أكثر تقدماً.

وأشاد معاليه بدور لجنة فرص العمل التابعة للمجلس التنفيذي في أبوظبي بدعم ملف التوطين على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك في إطار تكامل الأدوار مع الوزارة، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21).

كما ثمن معاليه رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المبادرة التي تستهدف توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة في القطاع الخاص.

وأعرب الهاملي عن سعادته بالإقبال الكبير في يوم التوظيف في مدينة المرفأ من المواطنين، بهدف توفير فرص العمل ضمن مبادرة مسرعات التوطين، موضحاً أنه تم توفير أكثر من 1000 فرصة عمل خلال معارض التوظيف التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، تم خلالها تعيين أكثر من 200 مواطن تسلموا من خلالها العمل بالفعل.

وأضاف أن الوزارة قطعت اليوم 50% من الطريق الذي تسعى إليه، ونطمح أن نكمل الأهداف التي نسعى إليها خلال الفترة المتبقية وهي شهر ونصف الشهر، مشيراً إلى أن الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حرصت على توفير مناخ متكامل للتوظيف من خلال إتاحة الفرصة أمام العرض والطلب لإجراء المقابلات، وإبرام العقود.

وقالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: «إن الوظائف الشاغرة تم الإعلان عنها قبل يومين عبر منصات الوزارة، وأصبحت متاحة أمام الباحثين عن عمل، حيث يمكن لكل مواطن معرفة الوظائف المناسبة له طبقاً لمؤهلاته وخبراته، ومطابقتها مع متطلبات الوظائف المعلنة». وأضافت: «عندما يتقدم المواطن لإجراء المقابلات، يمر عبر 4 مراحل، يتم خلالها إرشاد وتوجيه المواطن للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته».

وأكدت أن نتيجة المقابلات تتم فور الانتهاء منها، سواء بالقبول أو تقديم العرض أو تأجيل البت لمزيد من البحث، وتستغرق تلك المرحلة أقل من 10 أيام أو عدم قبول ورفض الباحث عن العمل، ويتم التواصل معه خلال 3 أيام عمل وإبلاغه بأسباب الرفض، ثم إلحاقه ببرنامج تمكين لإعادة تأهيله واستكمال الاحتياجات الوظيفية، ثم إعادة تقديمه لسوق العمل مرة أخرى للبحث عن فرصة جديدة. من جانبهم، أشاد عدد كبير من سكان مدينة المرفأ بيوم التوظيف ومبادرة توفير 1000 فرصة عمل لسكان الظفرة.