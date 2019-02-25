مجموعة توماس كوك إنديا ليميتد تعلن عن استحواذها على شركة ديجيفوتو إنترتينمنت ايميجنج DEI واحدة من...

أعلنت مجموعة توماس كوك المجموعة الرائدة في مجال خدمات السفر المتكاملة، عن استحواذها على حصة 51٪ في ديجيفوتو إنترتينمنت ايميجنج DEI، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التصوير على مستوى العالم وذلك بمبلغ 40.6 مليون دولار أمريكي (289 كرور روبية). حيث خضعت المعاملة للموافقات التنظيمية وظروف الاستحواذ المعتادة.

ويشير الاستحواذ إلى انضمام مجموعة توماس كوك إنديا إلى قطاع جديد مجاور و مكمل لمحفظة خدماتها المتعلقة بالسفر وهو استحواذ قائم على العائد التراكمي بعد الضريبة منذ اليوم الأول.

تأسست شركة ديجيفوتو إنترتينمنت ايميجنج DEI عام 2004، وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا ولها مكاتب في دبي وسنغافورة ومومباي وأورلاندو وهونغ كونغ وكوالالمبور. ويركز DEI على حلول التصوير لقطاع الجذب السياحي من خلال نموذج جاهز ومتطور يوفر المعدات والبرمجيات والمهارات واستشارات الخبرة التشغيلية لشركائها التجاريين.

من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 شريكًا ، تتواجد DEI في أكثر من 250 مكانًا وتغطي 14 بلدًا (الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة والصين والولايات المتحدة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وموريشيوس وجزر المالديف ومصر والهند والكويت)، وكانت الشركة قد أتمت 3.6 مليون معاملة في 2018!

وتشمل مناطق الجذب الخاصة بشركة DEI الحدائق المائية والمنتزهات الترفيهية وأحواض السمك والأبراج والمنتجعات، بما في ذلك مناطق الجذب الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة مثل: قمّة برج خليفة، سكي دبي، حديقة وايلد وادي المائية، وارنر براذرز، عالم فيراري) ، سنغافورة (يونيفرسال ستوديوز سنغافورة، مارينا باي ساندز، حديقة حيوان سنغافورة) ، هونغ كونغ (نغونغ بينغ 360) ، ماكاو (برج ماكاو ، البندقية) ، ماليزيا (أبراج بتروناس التوأم، منتجعات وورلد جنتنج) ، الصين (أتلانتس سانيا ، منتزه تشيميلونغ سفاري) ، الهند (مدينة راموجي للأفلام ، إيماجيكا، ووندرلا للعطلات) ، جزر المالديف (تاج إكزوتيكا، دبليو ريتريت آند سبا، شانغريلا فيلينجيلي) ، موريشيوس (منتجع سانت ريجيس موريشيوس، منتجع وسبا شانتي موريس)، إندونيسيا (وتربوم بالي، حديقة حيوانات بالي، ترانس ستوديو) ، مصر (سكي مصر، كيدزانيا) ، تايلاند (حديقة رامايانا المائية ، فانا نافا ووتر غانغ) ، الولايات المتحدة الأمريكية (هارد روك كافيه نيويورك ، مانجو في تروبيكال كافيه)وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

في عام 2017، أطلقت شركة DEI ( KlassAkt )، وهي ذراع التصوير المدرسي التابع لها، وشاركت بالفعل مع أكثر من 90 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والهند، بما في ذلك مجموعة GEMS المرموقة في الإمارات العربية المتحدة، ومدرسة Oberoi الدولية ، ومدرسة Jamnabai Narsee الدولية وأكاديمية Aditya Birla العالمية في مومباي.

وقال السيد مادهافان مينون رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لتوماس كوك إنديا ليميتد: "إن استحواذنا على شركة DEI، وهي شركة عالمية لخدمات وحلول التصوير يقدم لمجموعة توماس كوك إنديا، فرصة للمشاركة في مساحة أعمال جديدة ومثيرة بعائد تراكمي بعد الضريبة منذ اليوم الأول،بجوار محفظة خدمات السفر الأساسية. إن DEI هي قصة نجاح في ريادة الأعمال مع سجل حافل ومؤثر في مجال القيادة والنمو والربحية".

وأضاف موضحاً: "مع وجود العديد من الأسواق الرئيسية المشتركة فإن إضافة رام وفريقه في DEI إلى عائلتنا، يقدم أيضًا فرصًا تآزرية جديدة للاستفادة من خدمات السفر في 25 بلد أخرى. نحن نرى فرصة فورية لعملائنا القادمين من الهند وهونغ كونغ، بالإضافة إلى عملاء خدمة DMS المتجهين إلى الداخل عبر شبكتنا العالمية. ومع تزايد الطلب على السفر التجريبي والمشاركة الاجتماعية، ستعزز شراكة DEI مع مناطق الجذب الشهيرة والمتنزهات والمنتزهات المائية والمنتجعات السياحية من محفظة خدمات السفر لدينا بما يتماشى مع فلسفتنا المتمثلة في خلق قيمة طويلة الأجل لحملة الأسهم."

وأضاف السيد كي. إس راماكريشنان- الرئيس التنفيذي المؤسس ورئيس شركة ديجيفوتو إنترتينمنت ايميجنج: "إن تعاوننا مع مجموعة توماس كوك إنديا في النظام البيئي للسياحة والسفر يعزز مكانة DEI في أسواقنا الحالية بينما يمنحنا إمكانات هائلة للتوسع. وتقود DEI التحول الرقمي لرحلة صور الضيوف من خلال NFC ، وتكنولوجيا التعرف على الوجه وغيرها من التكنولوجيا الاحترافية الحديثة والتي تمكن الضيف من استقبال ومشاركة ذكرياته خلال الرحلة نفسها دون انتظار! نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رائد السياحة والسفر المشهور عالميًا :مجموعة توماس كوك إنديا! فنحن نعتبر الابتكار والتركيز على الشراكات طويلة الأجل المفتاح الأساسي لروح المبادرة لدى شركة DEI الأمر الذي يتلاءم تماماً مع رؤية وروح شركة فيرفاكس فاينانشال هولدينجز ليميتد."

نبذة عن "ديجيبوتو إنترتينمنت إيميجنج" (DEI):

تعتبر الشركة رائدة عالمياً في جذب تجارب الضيوف التي لا تنسى من خلال تقديم خدمات وحلول التصوير عالية الجودة. وخلال 15 عامًا من عمليات البيع بالتجزئة، توسعت DEI من موقع واحد إلى أكثر من 250 مكانًا في 14 بلدًا. يعتمد الحل المقترح لـ DEI على تقنية تُقدّم "على مستوى المؤسسة" ، والتي تركز على تجميع الصور عبر مناطق الجذب لكل ضيف بحد ذاته بشكل شخصي! وهذا يسمح بأرشفة فعالة واسترجاع سريع للصور حسب الطلب. يسمح الابتكار المستمر للشركة بتوصيل صور الضيوف من نقاط البيع بالتجزئة المتعددة وأجهزة المستهلك المباشرة إلى الضيوف أنفسهم من خلال حلول التطبيقات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة.

نبذة عن شركة توماس كوك إنديا ليميتد:

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تأسست توماس كوك إنديا ليميتد (TCIL) في عام 1881، وهي الشركة الرائدة في مجال خدمات السفر والخدمات المالية المتكاملة للسفر في البلاد حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل صرف العملات الأجنبية وخدمات السفر للشركات والمؤتمرات والمعارض والترفيه والتأمين، بالإضافة إلى خدمات جوازات السفر والفيزا والأعمال الإلكترونية. وتقوم الشركة بإدارة أعمال علامات تجارية رائدة في مجال خدمات الأعمال والعملاء على حد سواء بما في ذلك Thomas Cook و SOTC و TCI و SITA و Asian Trails و Allied T Pro و Australian Tours Management و Desert Adventures و Travel Circle International Limited و Private Safaris East & South Africa.

وباعتبارها واحدة من أكبر شبكات مزودي خدمات السفر التي يقع مقرها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن مجموعة توماس كوك إنديا تمتد عبر 25 دولة و 5 قارات، مع فريق مكون من 8226 موظف وإيرادات تزيد عن روبية. 11.411.6 كرونا (أكثر من 1.75 مليار دولار).

تم تكريم شركة TCIL بجائزة أفضل شركة سياحية خارجية وشركة رائدة مع الابتكار المتطور في مجال السفر في جوائز تايمز للسفر لعام 2018، وعن التميز في عمليات الرحلات الداخلية في جوائز SATTE لعام 2018، وأفضل رائدة أعمال للسفر للعام 2017 في جوائزTTG ، وجائزة السفير الفرنسي الماسية للإنجازات المثالية في تأمين التأشيرات من 2015 إلى 2018، وأخيرا جائزة القُرّاء كوندي ناست ترافيلير من 2011 إلى 2018.

قامت CRISIL بإزالة تصنيفها من "تحت المراقبة" وأعادت التأكيد على تصنيف "CRISIL AA -" على التسهيلات البنكية طويلة الأجل لـ TCIL ، مع إعادة تأكيد تصنيف CRISIL A1 + على التسهيلات البنكية قصيرة الأجل والقصيرة التي تقدمها الشركة.

وتقوم فيربريدج كابيتال (موريشيوس) ليميتد، وهي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فاينانشال هولدينغز ليميتد، بالترويج لـ TCIL من خلال احتفاظها بنسبة 66.94٪ من رأسمالها المدفوع وهي مسؤولة عن تنفيذ عمليات الاستحواذ وفرص الاستثمار.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.thomascook.in

نبذة عن فيرفاكس فاينانشال هولدينجز ليمتد:

هي شركة قابضة تعمل من خلال شركاتها التابعة في مجال التأمين على الممتلكات والتأمين وإعادة التأمين وإدارة الاستثمارات. تأسست في عام 1985 من قبل الرئيس الحالي والرئيس التنفيذي بريم واتسا، ويقع مقر الشركة في تورونتو- كندا. يتم إدراج أسهمها العادية في بورصة تورنتو تحت الرمز FFH وبالدولار الأمريكي تحت الرمز FFH.U.

نبذة عن شركة كويس كورب ليميتد:

تمتلك TCIL نسبة 49.02٪ من هذه الشركة والتي تقدم خدمات متكاملة للأعمال.

نبذة عن الشركات التابعة لتوماس كوك إنديا ليميتد:

شركة ستيرلينغ هوليداي ريزورتس ليميتد وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة TCIL ويتم ادارة اعمالها من قبلها.

SOTC ترافيل ليميتد (المعروفة سابقاً باسم SOTC ترافل برايفيت ليميتد) هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة TCIL وهي شركة رائدة في مجال السفر والسياحة وهي نشطة عبر مختلف قطاعات السفر بما في ذلك السفر لغايات الترفيه والأعمال أيضاً.

تمتلكTCIL ما نسبته 100٪من TC فوريكس سيرفيسيز ليميتد (المعروفة سابقًا باسم تاتا كابيتال فوريكس ليميتد) و TC ترافيل سيرفيسيز ليميتد (المعروفة سابقًا باسم TC ترافيل آند سيرفيسيز ليميتد). وتقدم TC فوريكس منتجات متعلقة بالعملات الأجنبية والسفر بما في ذلك تحويل العملات وبطاقات السفر والشيكات السياحية وتقدم TC ترافيل مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك حجز تذاكر الطيران وحجوزات الإقامة الفندقية وتسهيلات الفيزا وجواز السفر وتأمين السفر والمزيد من الخدمات المميزة.