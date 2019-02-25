تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة











أمل العامري -جدة

فعاليات "المؤتمر والمعرض السنوي العاشر للتعليم الخليجي"٢٠١٩ تحت شعار "الاتجهات الحثيثة في التعليم نحو الاقتصاد الصديق للبيئة"خلال الفتره من 24 و 25 فبراير 2019

كما تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT 3,000 طالبا وطالبه مع عائلاتهم من مختلف مدن ومناطق المملكة والخليج للحضورالمؤتمروالمعرض المصاحب والإلتقاء مباشره مع مؤسسات التعليم الدولية المشارك في المؤتمر ، جنباً الى جنب مع كبار ممثلي الوزارات الحكومية ، وأكثر من 50 من قاده التعليم والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي والعربي ، ومن المؤكد ان هذه الملتقى بما يحويه من محاضرات يقدمها كبار المتخصصين، وورش العمل ، اضافةً الى الاجتماعات الثنائية المقترنة بفرص التواصل الواسعة توفر لكل شخص ذو علاقة بالعملية التعليمية فرصة لبناء علاقات متينة والمضي قدما لتلبية وتحقيق الخطط التعليمية البناءة .

كما يهدف المؤتمر لجمع كل الموسسات لتتناقش حول ابتعاث الطلاب اقليمياً ودولياً حيث تتيح الفرصه لكل الجهات التعليميه من مدارس وجامعات محليه وعالميه من امريكا وبريطانيا وماليزيا وغيرها من الدول ليلتقوا وجها لوجه مع جهات الابتعاث في اجتماعات مخصصه ويتم النقاش حول خططهم الخاصه بالتعليم.

وسيكون التركيز هذا العام حول اتاحة فرص الابتعاث داخل الدول الخليجيه في جامعات عالميه داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومن ابرزها جامعات السعودية والاماراتية ومن النقاط الرئيسية التي تناقش من خلال الموتمر *النتائج المتوقعة* من الاستثمارات في مجال التعليم والاستثمار في الطلاب والكادر البشري للابتعاث والدراسه الخارجيه وامكانية وضع البرامج المتخصصة التي تحقق التكامل وربط الدراسه مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الخليجي ، ومن خلال استقطاب القطاع العام والخاص خلال هذه الفعالية مما يحقق استثمار حقيقيا فاعلاً.