السيسي عن عقوبة الإعدام: وسيلة لأخذ الحقوق بالقانون

وكان السيسي يرد على سؤال بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في منتجع بمدينة شرم الشيخ على مدى يومين.
وقال السيسي إن الأولوية في الدول الأوروبية هي "تحقيق الرفاهية لمواطنيها"، لكن الأولويات في المنطقة هي "الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب".
وخلال تعليقه، أوضح الرئيس المصري أن القمة العربية الأوروبية ركزت على سبل التعامل المشترك بشأن جميع الملفات.
كما تطرق إلى القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب والأزمات السياسية، التي كانت على رأس جدول أعمال القمة، مضيفا: "نأمل البناء على الأرضية المشتركة التي تم وضعها خلال القمة".
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