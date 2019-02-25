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السيسي عن عقوبة الإعدام: وسيلة لأخذ الحقوق بالقانون

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة العرب وأوروبا دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، وقال إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في البلاد "وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون".

وكان السيسي يرد على سؤال بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في منتجع بمدينة شرم الشيخ على مدى يومين.

وقال السيسي إن الأولوية في الدول الأوروبية هي "تحقيق الرفاهية لمواطنيها"، لكن الأولويات في المنطقة هي "الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب".

وخلال تعليقه، أوضح الرئيس المصري أن القمة العربية الأوروبية ركزت على سبل التعامل المشترك بشأن جميع الملفات.

كما تطرق إلى القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب والأزمات السياسية، التي كانت على رأس جدول أعمال القمة، مضيفا: "نأمل البناء على الأرضية المشتركة التي تم وضعها خلال القمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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