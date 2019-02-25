محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء الأردن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في دبي مساء اليوم، دولة السيد الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء الأردن الزائر والوفد المرافق، الذي نقل إلى سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولشعب الإمارات دوام العزة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.

وقد تباحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس الوزراء الأردني حول عدد من المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على الجانبين.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة جمعة عبدالله العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية.