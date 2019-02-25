شرطة أبوظبي تستقبل الكويتيين في المطار بالورد والأعلام احتفاء بيومهم الوطني

استقبلت شرطة أبوظبي الأشقاء الكويتيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بالورد وأعلام البلدين الشقيقين والحلوى، ابتهاجاً باليوم الوطني الثامن والخمسين لدولة الكويت الشقيقة، الذي يصادف اليوم 25 فبراير الجاري.

وشاركت شرطة أبوظبي الاشقاء الكويتيين القادمين عبر المطار فرحتهم وباركت لهم احتفالاتهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنية لدولة الكويت الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار.

وكان في استقبال الأشقاء الكويتيين عدد من الضباط والشرطة النسائية ومنتسبي إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي الدولي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وعبر الكويتيون عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.