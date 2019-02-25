سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله محمد المسعود. وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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