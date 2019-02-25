محمد بن زايد يستقبل سفير شؤون حرية الأديان الأميركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في قصر البحر - سام برونباك سفير شؤون حرية الأديان في الولايات المتحدة الأميركية يرافقه الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وتناول سموه والسفير الأميركي - خلال اللقاء - الحديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم ودوله.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تأسست على نهج ثابت من التسامح والتآلف والتعاون واحترام ثقافات وشعوب العالم كافة والتي تعد من المقومات الأساسية لتحقيق تنمية الأمم وازدهارها وتقدمها ومستقبل أفضل لأجيالها.

من جانبه ثمن سفير شؤون حرية الأديان الأميركي مبادرات دولة الإمارات ومساعيها الإنسانية الهامة التي تهدف إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين مختلف الشعوب، مشيراً إلى أن الدولة وفرت بيئة من الحرية والأمان للملايين من الناس الذين يعيشون على أرضها من مختلف مناطق العالم وشعوبه.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.